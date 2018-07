Acidente com helicóptero militar mata dez em Brunei

Um comunicado do ministério disse que, além das dez pessoas que morreram, duas se feriram e duas estão desaparecidas. A pasta não forneceu imediatamente nenhuma causa para o acidente.

O sultão de Brunei, Hassanal Bolkiah, visitou dois jovens cadetes das forças armadas que sobreviveram ao acidente e expressou "grande tristeza". O jornal Borneo Bulletin classificou a queda do helicóptero como "uma tragédia nacional", um dia antes do início do jejum do Ramadã. As informações são da Associated Press.