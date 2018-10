Acidente com limousine deixa 20 mortos perto de Nova York

NOVA YORK - Uma colisão entre dois veículos, um deles uma limousine que levava os passageiros para uma festa de casamento, deixou 20 mortos em uma estrada da cidade de Schoharie, no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu no sábado, 6, mas só foi divulgado neste domingo, 7, pela polícia do estado de Nova York. A limousine se chocou com outro veículo perto de uma unidade do Apple Barrel Cafe da cidade, que fica a 250 quilômetros ao norte da cidade de Nova York.

A loja divulgou uma nota no Facebook no qual lamentou o "horrível acidente". A polícia de Nova York não divulgou o nome dos mortos porque os familiares das vítimas ainda estão sendo informados sobre o acidente.

Vários agentes da polícia do estado de Nova York, do escritório do xerife do Condado de Schoharie, bombeiros e ambulâncias foram até o local do acidente para tentar salvar as vítimas.

A Junta Nacional de Segurança do Transporte de Nova York enviou uma equipe para investigar as causas do acidente. /EFE