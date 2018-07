Acidente com navio na Itália torna-se potencial tragédia ambiental

Atualizado às 9h02.

ROMA - O acidente com o cruzeiro de luxo Costa Concordia, que naufragou na última sexta-feira, tornou-se também uma potencial tragédia ambiental, já que o mar mais agitado atinge o navio e gera temores de que combustível possa vazar na área.

O jornal La Stampa disse que as equipes de resgate teriam encontrado no início desta terça-feira, 17, um sétimo corpo entre os destroços do navio. Com isso, subiria para sete o número de mortes confirmadas no acidente. As autoridades negam a informação.

As equipes de resgate usaram alguns explosivos para criar quatro pequenas aberturas no casco da embarcação, que está encalhada perto da ilha de Giglio, na Toscana. Há 29 passageiros e tripulantes desaparecidos. Segundo um porta-voz da Marinha, em entrevista à Sky TV 24, os pequenos buracos criados no início desta terça-feira permitem que os mergulhadores entrem facilmente para as buscas.

Os buracos foram feitos acima e abaixo do nível da água. Imagens da televisão mostraram que os buracos tinham menos de dois metros de diâmetro.

