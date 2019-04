Acidente com ônibus de turismo deixa 28 mortos na Ilha da Madeira, em Portugal

LISBOA - Um acidente com um ônibus de turismo deixou ao menos 28 mortos nesta quarta-feira, 17, na Ilha da Madeira, em Portugual. Outras pessoas ficaram feridas, mas ainda não foi informado quantos turistas estavam no automóvel. Segundo a SIC TV, a maioria das vítimas era alemã.

O ônibus escapou da pista no município de Santa Cruz. A imprensa local afirma que o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva. Imagens em redes de TV portuguesas mostravam um ônibus branco cercado por bombeiros. De acordo com a SIC TV, 19 ambulâncias foram até o local.

Segundo o prefeito de Santa Cruz, Filipe Souza, os mortos são 17 mulheres e 11 homens, mas não confirmou nacionalidades. "Não tenho palavras para descrever o que aconteceu. Não posso encarar o sofrimento dessas pessoas", disse Souza. / EFE e REUTERS