Acidente com ônibus deixa 28 mortos na Bolívia

O ônibus da empresa Copa Moya rolou de uma altura de quase 100 metros na chamada Cuesta de Sama, a 50 quilômetros de seu destino final, na cidade de Tarija. O coletivo havia partido da cidade de Villazón, na fronteira com a Argentina.

Não se sabe as causas do acidente, porém ele ocorreu quando uma densa névoa atingia a área e a rodovia estava molhada, segundo Arroyo. É o acidente com mais mortos na Bolívia este ano. Em janeiro, 25 pessoas morreram quando um rio que havia transbordado arrastou um caminhão com passageiros e um ônibus, no sul do país. As informações são da Associated Press.