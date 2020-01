Acidente com ônibus em alta velocidade deixa ao menos 27 pessoas mortas na Índia

NOVA DÉLI - Um ônibus em alta velocidade e um tuk-tuk colidiram no oeste da Índia, matando pelo menos 27 pessoas e ferindo dezenas, informou a polícia local nesta quarta-feira, 29. Ambos os veículos caíram em uma estrada bem depois do acidente na terça-feira, 28, no estado de Maharashtra.

As equipes de resgate resgataram pelo menos 33 passageiros feridos e os levaram aos hospitais para tratamento, disse o policial Vasudev Desale.

A agência de notícias Press Trust of India informou que uma menina de 7 anos estava entre os mortos. O primeiro-ministro Narendra Modi ofereceu condolências pelas mortes e esperanças de rápida recuperação dos feridos.

Acidentes de ônibus mortais são comuns na Índia. Cerca de 150.000 pessoas morrem todos os anos nas estradas da Índia, muitas vezes por causa de direção imprudente, estradas e veículos mal conservados e superlotados de passageiros. / AP