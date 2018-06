Acidente com ônibus escolar mata 11 crianças Pelo menos 11 crianças morreram ontem na China quando a minivan onde estavam afundou em um lago. A polícia deteve o motorista da van, que estava levando 15 crianças na área rural da província de Jiangxi, no sul do país, segundo a Agência Xinhua. A morte de 18 crianças em um acidente de ônibus em novembro de 2011 causou uma onda de protestos e levou o primeiro-ministro Wen Jiabao a prometer mais dinheiro para o transporte escolar. Apesar da promessa, houve uma série de acidentes similares.