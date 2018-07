Acidente com ônibus escolar mata oito na Colômbia

"Não sei o que aconteceu, o certo é que (o ônibus) rodou por um abismo de uns 100 metros", afirmou o tenente-coronel da Defesa Civil Mario Fernando Orozco, chefe do setor em Nariño. Segundo ele, havia jovens com idade entre 12 e 18 anos entre as vítimas.

Eles haviam sido recolhidos em suas casas para ir às aulas na escola localizada na área urbana de La Cruz quando ocorreu o acidente, por volta das 7 horas. "É uma rodovia sem asfalto, muito estreita", explicou Orozco. Segundo ele, não chovia no momento do acidente. As informações são da Associated Press.