Acidente com ônibus mata 10 e fere 50 na Índia Um ônibus lotado caiu de um barranco na Caxemira, região controlada pela Índia, deixando 10 mortos e 50 feridos hoje, informaram autoridades locais. O motorista do veículo, com 70 passageiros a bordo, perdeu o controle ao fazer uma curva, levando o ônibus a despencar em um córrego, a 80 quilômetros da cidade de Srinagar. As informações são da Associated Press.