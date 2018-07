Acidente com ônibus mata 15 crianças Quinze crianças morreram quando um ônibus escolar acidentou-se ontem na Província de Jiangsu, no leste da China. O ônibus caiu em um barranco ao tentar desviar de um táxi-triciclo (meio de transporte típico na China). Ao menos oito crianças também ficaram feridas. "Os estudantes ficaram presos no fundo do ônibus capotado e se afogaram", disse Zhang Bin, vice-prefeito do município de Fengxian.