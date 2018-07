Acidente com ônibus mata 18 e fere 27 na África do Sul Um acidente envolvendo dois ônibus matou 18 pessoas e deixou pelo menos 27 feridas, algumas em estado grave, no sudeste da África do Sul, informou Ncedo Kumbaca, autoridade do Departamento de Transporte. Três mortos eram crianças da escola primária que se dirigiam a um evento esportivo.