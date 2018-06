Acidente com ônibus mata 22 crianças em túnel no sul da Suíça

O acidente aconteceu em Sierre com um veículo que transportava 52 passageiros belgas . Todas as vítimas são estudantes de Lommel e Heverlee, no norte da Bélgica, a aproximadamente 800 quilômetros do local do acidente, e voltavam para casa após passarem férias esquiando em Val d'Anniviers, nos Alpes suíços.

Os dois motoristas do ônibus estão entre os mortos. Os feridos foram transferidos para quatro hospitais. As causas da tragédia são desconhecidas. O presidente da comuna de Sierre, François Genoud, declarou que se trata de "um drama possivelmente sem precedentes na Suíça, uma catástrofe terrível" que ocorreu quando o ônibus percorrera "apenas uma dúzia de quilômetros". Genoud assegurou que o túnel no qual ocorreu o acidente "não é mais perigoso que outros lugares da estrada", que o asfalto estava "em muito bom estado" e que a tragédia aconteceu em uma reta, por isso "é difícil compreender o que se passou".