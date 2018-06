Acidente com ônibus mata pelo menos 33 no México Um acidente entre um ônibus de passageiros e um caminhão quebrado deixou pelo menos 33 mortos neste domingo no sul do México, segundo o governo do Estado de Veracruz. Segundo uma autoridade local, o ônibus ia de Veracruz para a capital, Cidade do México, quando colidiu com o caminhão e pegou fogo.