Ônibus pega fogo após colidir com caminhão no sul da Alemanha e deixa mais de 10 mortos

BERLIM - Um ônibus pegou fogo após colidir com um caminhão no sul da Alemanha nesta segunda-feira, 3, informou um porta-voz do governo alemão. "Infelizmente diversas pessoas - um grupo de turistas do (Estado alemão da) Saxônia - perderam suas vidas nesse ônibus em chamas", disse Steffen Seibert em uma coletiva de imprensa.

O ministro do Transporte, Alexander Dobrindt, disse que 11 corpos foram encontrados em meio ao que restou do ônibus. Equipes de resgate trabalham agora para tentar encontrar os restos mortais das outras sete vítimas. “O calor era tanto (...) que somente a estrutura do aço é reconhecível”, disse ministro.

A polícia afirmou que 31 pessoas ficaram feridas na colisão, algumas em estado grave, enquanto 18 haviam sido dadas como desaparecidas. Contudo, autoridades disseram que estas "provavelmente" morreram.

O acidente aconteceu na estrada A9, no Estado federado da Baviera, aproximadamente às 7h (locais), quando o ônibus em que viajavam 46 passageiros e 2 motoristas bateu na traseira do caminhão, que circulava a baixa velocidade em razão do congestionamento.

Serviços de resgate, bombeiros e policiais, além de vários helicópteros, foram enviados imediatamente ao local. / REUTERS, EFE e AFP