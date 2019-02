Acidente com ônibus na Rússia deixa sete mortos e mais de 30 feridos

MOSCOU - Pelo menos sete pessoas morreram, quatro delas crianças, e mais de 30 ficaram feridas, após um acidente envolvendo um ônibus que transportava um grupo de crianças na região de Kaluga, na parte europeia da Rússia, na manhã deste domingo, 3, informaram fontes oficiais.

"Segundo os últimos dados, sete pessoas morreram, entre elas uma criança", disse um porta-voz da Polícia.

O fato aconteceu quando o motorista do veículo que fazia a rota entre as cidades de Lipetsk e Kaluga perdeu o controle do ônibus e este tombou na pista.

Segundo fontes policiais, no ônibus viajava 'um grupo de crianças que iriam atuar em um concerto em uma filarmônica'.

Segundo o Ministério de Emergências russas, o número dos viajantes do veículo acidentado chega a 48 pessoas, sendo 33 crianças. / EFE