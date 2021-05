Acidente com teleférico na Itália deixa ao menos 14 mortos

ROMA - A queda de uma cabine de teleférico em Stresa, estação balnear do Lago Maior em Piamonte (norte), na Itália, provocou neste domingo, 23, a morte de 14 pessoas, segundo um balanço apresentado pelos serviços de resgate. Uma criança está em estado grave. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, expressou em um comunicado sua profunda dor.

Entre as vítimas há estrangeiros, de acordo com o tenente coronel Giorgio Santacroce, comandante da unidade operacional dos Carabinieri (polícia militar) da comuna de Verbania. Embora não tenham sido ainda divulgados detalhes sobre os mortos na tragédia, alguns veículos de imprensa europeus afirmaram que havia turistas alemães a bordo da cabine. O jornal Haaretz disse que há seis israelenses entre as vítimas.

O acidente ocorreu às 12h30 (hora local, 7h30 no horário de Brasília) a 100 metros da última estação, segundo um comunicado do Ministério de Infraestruturas. Pode ter acontecido pelo rompimento de um cabo, provocando a queda da cabine.

O teleférico estava subindo a montanha. Quando a cabine estava a cerca de 20 metros do chão, ela caiu e rolou várias vezes pelas encostas íngremes antes de ser parada por árvores, disse a prefeita de Stresa, Marcella Severino, à rede de televisão RAI.

O ministro das Infraestruturas, Enrico Giovanni, anunciou a criação de uma comissão de investigação. "É um fato dramático que avaliamos com a maior atenção", disse.

Na cidade, muitas pessoas emocionadas prestaram homenagem às vítimas. Luisa Tesserin, uma estudante de 27 anos de Gênova, passava o fim de semana no lago.

"Vim a Stresa com os amigos para subir o Mottarone porque a vista é extraordinária. Pegamos o teleférico uma hora antes da tragédia. Quando subimos, não notamos nada estranho no cabo, tudo estava normal", disse ela à France Presse TV.

O presidente da região piemontesa se declarou devastado. "É uma tragédia enorme, que nos deixa sem fôlego", reagiu Alberto Cirio.

Imagens das autoridades mostram bombeiros e policiais em torno dos restos da cabine em uma área arborizada cujo declive íngreme dificulta o acesso.

O popular teleférico turístico conecta em 20 minutos a cidade de Stresa com o Monte Mottarone, que fica a quase 1.500 metros de altitude e oferece uma vista espetacular dos Alpes e do Lago Maior.

Fechado entre 2014 e 2016

O teleférico esteve fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de manutenção. O Lago Maior, entre Suíça e Itália, é um dos destinos mais apreciados pelos turistas italianos e estrangeiros.

O presidente de Liguria, região vizinha de Piemonte, lamentou o que chamou de tragédia absurda ocorrida em um momento em que a Itália aproveita o desconfinamento, após meses de restrições sanitárias. "Um domingo de reabertura que deveria ser portador de esperanças", disse Giovanni Toti.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou no Twitter, em uma mensagem em italiano, suas mais sinceras condolências às famílias e aos amigos que perderam entes queridos neste trágico acidente.

Vários acidentes letais de teleféricos ou gôndolas ocorreram nos últimos 50 anos na Europa./AFP, AP e EFE