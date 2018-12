Acidente com trem de alta velocidade deixa 4 mortos e 43 feridos na Turquia

Quatro pessoas morreram e 43 ficaram feridas depois de um trem de alta velocidade colidir com outra locomotiva e bater no elevado de uma estação em Ancara, capital da Turquia, nesta quinta-feira, 13. Imagens de vídeo gravadas no local mostram agentes trabalhando para o resgate das vítimas.

A colisão aconteceu na estação de Marsandiz, a oito quilômetros da estação central de Ancara, por volta das 6h30 (1h30, no horário de Brasília).

Dois vagões da composição descarrilaram por conta do acidente. O trem cobria a rota entre Ancara e a cidade de Konya, no centro do país.

Ambulâncias foram deslocadas ao local para prestar atendimento aos feridos. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. \ Reuters