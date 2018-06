Acidente com trem na Bélgica deixa 1 morto e 49 feridos

As vítimas moravam longe do local do acidente a ministra do Interior da Bélgica, Joelle Milquet, disse que a fumaça tóxica foi responsável pelos ferimentos. O trem transportava acrilonitrilo, composto químico utilizado na fabricação de plástico, disseram as autoridades. A exposição ao material pode causar dor de cabeça, tontura, náusea e inflamações. As causas do acidente ainda não são claras, mas alguns vagões do trem se descarrilaram na hora de mudar de trilhos. O motorista disse que o trem estava mais rápido que o limite de velocidade para a região. As informações são da Dow Jones.