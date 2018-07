Acidente com trem no Canadá deixa ao menos 5 mortos

Ao menos cinco pessoas morreram em acidente com um trem que transportava petróleo e descarrilou em Lac-Megantic, a leste de Quebec, no Canadá, neste sábado, 6. Houve explosões e o incêndio destruiu parte do centro da cidade.

O chefe de polícia da Província de Quebec, Michel Brunet, disse que há pelo menos 40 pessoas desaparecidas e acredita-se que o número de mortos deve aumentar substancialmente.

Mais de 30 horas após o descarrilamento, o fogo prosseguia em vários dos 73 vagões do trem, que estava coberto por uma espessa fumaça negra. O risco de novas explosões dificultava a aproximação das esquipes de resgate às imediações. O calor era muito intenso.

Pelo menos 30 prédios próximos ao local do acidente foram destruídos. Os moradores da cidade, de 6 mil habitantes, fugiram aterrorizados.

Segundo o presidente da Rail World Inc, Edward Burkhardt, o trem estava estacionado em uma descida e o peso dos tanques teria forçado a locomotiva antes de descarrilarem. “Se os freios não foram usados adequadamente, essa teria sido a causa do descarrilamento”, disse Burkhardt.