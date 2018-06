Acidente com van escolar mata 11 crianças na China

Três crianças morreram no local do acidente, no município de Guixi, e outras oito morreram no hospital, afirmou uma autoridade. Quatro crianças sobreviveram ao acidente.

A polícia interrogou o motorista e está investigando a causa do acidente, informou a agência estatal Xinhua News.

Um grupo de direitos humanos baseado em Hong Kong afirmou, em comunicado que não citava fontes, que a van foi feita para transportar sete pessoas, mas estava sobrecarregada, com 17. O grupo também disse que levou 70 minutos para que uma ambulância chegasse ao local. As informações são da Associated Press.