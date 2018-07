Acidente com van superlotada mata 30 na África do sul

Das vítimas, 29 estavam no veículo, que tinha permissão para transportar até 23 passageiros mas levava 35 no momento do acidente, segundo um porta-voz da força policial. Um pessoas que estava no caminhão também morreu na batida. Os motoristas de ambos os veículos sobreviveram.

O acidente ocorreu perto de Harrismith, cidade a cerca de 300 quilômetros ao sul Johanesburgo.

Acidentes com múltiplas vítimas são comuns no país no fim de ano, quando muitos sul-africanos deixam as aglomerações urbanas e fazem longas viagens de estrada para passar o Natal e Ano Novo com familiares em áreas rurais. As informações são da Associated Press.