Acidente de avião em Nova Jersey deixa 5 mortos

A companhia Greenhill & Co. informou que dois de seus diretores-gerentes estavam a bordo de um avião que caiu na rodovia interestadual 287, no distrito de Morris. Os homens foram identificados como Jeffrey Buckalew, de 45 anos, e Rakesh Chawla, de 36.

Buckalew era o proprietário do monomotor e tinha licença para pilotar. Segundo a Greenhill, sua mulher e dois filhos também estavam a bordo.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, pela sigla em inglês) informou que o avião partiu do aeroporto de Teterboro com destino ao aeroporto DeKalb Peachtree, nas proximidades de Atlanta, quando houve interrupção nas transmissões e a aeronave desapareceu do radar. As informações são da Associated Press.