Acidente de avião mata ao menos 10 pessoas em Gana

Todos os mortos estavam em carros que foram atingidos quando o avião, que saía do Aeroporto Internacional Kotoka, não conseguiu decolar, na noite deste sábado. A colisão aconteceu bem ao lado do aeroporto, que fica próximo de edifícios recém-construídos, hotéis e da sede do Ministério da Defesa.

Testemunhas disseram que o avião derrubou a cerca que fica em volta do aeroporto e depois atingiu alguns carros e um ônibus. As informações são da Associated Press.