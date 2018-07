Acidente de avião mata pelo menos cinco na Suíça Genebra, 28 - Pelo menos cinco pessoas morreram num acidente com um pequeno avião que caiu perto de uma vila no oeste da Suíça. A porta-voz da polícia do distrito de Friburgo, Donatella Del Vecchio, afirmou que cinco corpos foram encontrados no local e que as autoridades estão investigando para encontrar mais uma pessoa que estaria a bordo.