Acidente de helicóptero mata 4 e fere 1 em Andorra

O helicóptero levava uma equipe de manutenção para um refúgio em uma montanha usada por alpinistas no pequeno país encravado entre França e Espanha, quando sofreu o acidente a uma altitude de 2.200 metros. Não se sabe ainda a causa do acidente. Um funcionário do departamento de imprensa do governo de Andorra afirmou que as nacionalidades das seis pessoas envolvidas no acidente ainda não era conhecida.

Andorra é um país localizado no leste dos Pireneus, com cerca de 80 mil habitantes, muitos dos quais franceses e espanhóis. O funcionário pediu anonimato, seguindo as regras do governo local. As informações são da Associated Press.