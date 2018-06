Acidente de ônibus deixa 18 mortos 5 cinco desaparecidos na Índia

NOVA DÉLHI - Pelo menos 18 pessoas morreram, cinco estão desaparecidas e seis ficaram feridas depois de um ônibus repleto de passageiros ter caído em um desfiladeiro em uma região montanhosa no norte da Índia. O acidente ocorreu na noite de terça-feira, 23, no estado de Uttarakhand.

O veículo perdeu o controle após uma de suas rodas dianteiras ter se soltado, afirmou Manoj Kumar, oficial da polícia do distrito de Nalupani, onde ocorreu o acidente.

Segundo o agente, o ônibus tinha mais de 30 pessoas e apenas sete foram resgatados com vida. Uma delas, no entanto, morreu pouco depois de ser transportada para o hospital. Os desaparecidos podem ter caído em um rio próximo ao local do acidente, disse Kumar.

Acidentes assim são habituais na Índia, ocasionados muitas vezes pela má qualidade das estradas e pelo pouco respeito dos condutores pelas normas de circulação.

Em um dos últimos casos, pelo menos 44 pessoas morreram quando um ônibus caiu de um barranco no estado de Himachal Pradesh, também no norte do país. Segundo dados do governo, mais de 140 mil pessoas morreram em acidentes de tráfego no país em 2015. / EFE