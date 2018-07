Acidente de ônibus mata 11 pessoas no Vietnã A colisão de dois ônibus na região central do Vietã matou 11 pessoas e deixou outras nove gravemente feridas, de acordo com a autoridades. O chefe da polícia de trânsito da província de Khanh Hoa, Phan Long De, afirmou que nove vítimas, incluindo os dois motoristas, morreram no local, e as outras duas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.