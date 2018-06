Acidente de ônibus mata 12 e fere 21 na Albânia

TIRANA - Um ônibus que transportava estudantes universitários em uma viagem de pré graduação caiu de uma montanha no sul da Albânia nesta segunda-feira, 21, matando 12 pessoas e ferindo outras 21, informaram as autoridades albanesas. Segundo a Universidade Aleksander Xhuvani, que fica na cidade de Elbasan, dois ônibus transportavam 75 estudantes de idiomas e literatura, além de três professores, em uma viagem à cidade de Saranda.

O ônibus, que transportava 33 pessoas, despencou da estrada sinuosa e caiu de uma altura de 80 metros, perto da cidade de Himare, 220 quilômetros ao sul da capital Tirana, disse a porta-voz da polícia albanesa, Klejda Plangarica. A causa do acidente é desconhecida. Um camponês que mora nas imediações da rodovia disse que o ônibus trafegava em alta velocidade. O ministro dos Transportes da Albânia disse que a rodovia recebeu asfalto novo recentemente e está em boas condições. Quatorze dos estudantes feridos correm risco de vida e foram levados de helicóptero ao hospital militar de Tirana. O prefeito de Himare, Edmond Velcani, disse que o motorista do ônibus morreu no desastre.

O primeiro-ministro da Albânia, Sali Berisha, enviou pêsames às famílias dos estudantes mortos. Berisha está em Chicago (EUA), onde participa da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O governo albanês declarou luto nacional nesta segunda-feira por causa das mortes.

As informações são da Associated Press