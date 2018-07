Acidente de ônibus mata 18 pessoas no Zimbábue A polícia de Harare, no Zimbábue, informou hoje que pelo menos 18 pessoas morreram em um acidente de ônibus ocorrido ontem. O veículo saiu da pista por problemas na roda e bateu em uma árvore. A rádio estatal disse que outros passageiros do ônibus, que tinha capacidade para 16 pessoas, ficaram feridos na batida, que aconteceu a 90 km de Harare. Acredita-se que até 29 passageiros estavam no automóvel.