Acidente de ônibus mata 21 e fere 29 no México Um ônibus que seguia em direção à praia caiu em um penhasco nesta sexta-feira no oeste do México, matando pelo menos 21 pessoas, informaram autoridades. O porta-voz do governo no Estado de Nayarit, Sergio Cañedo, disse que 29 pessoas ficaram feridas no acidente na cidade de Tequepexpan.