Acidente de ônibus mata 28 antes de casamento na Índia

O acidente ocorreu perto da vila de Hajo, 40 quilômetros a oeste da capital estadual de Assam, Guwahati, disse o juiz distrital S.K. Roy. Moradores da região resgataram dez pessoas, além de retirar 28 corpos. Entre os mortos estão o noivo, seu pai, duas irmãs, um tio e uma tia e o padrinho, informou Roy. A noiva não estava no ônibus. Outros parentes foram ao local e disseram que não há desaparecidos.

A Índia tem o maior número de mortes em rodovias no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Mais de 110 mil pessoas morrem nesse tipo de acidente no país por ano, de acordo com a polícia. A maioria dos acidentes ocorre por causa das estradas ruins, excesso de velocidade e falta de manutenção nos veículos.

Em outro acidente rodoviário em Assam, também na noite de ontem, quatro pessoas morreram carbonizadas e 12 se feriram, quando um caminhão-tanque com gasolina virou e explodiu, incendiando casas próximas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.