A agência estatal de notícias do Egito informou que uma colisão de dois ônibus turísticos próxima a um resort no Mar Vermelho matou 33 pessoas e feriu 41. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, cerca de 50 quilômetros de Sharm el-Sheikh, na península do Sinai.

Os veículos, que vinham em direções opostas, colidiram na principal estrada da região. A razão do acidente ainda não foi confirmada. Segundo o chefe dos serviços locais de emergência, Khaled Abu Hashem, quatro estrangeiros estão entre os feridos. Uma ucraniana de 20 anos, um homem do Yemen e uma mulher e uma criança da Arábia Saudita. /AP