Acidente de ônibus na Suíça mata 22 crianças

Foi um dos piores acidentes rodoviários da história da Suíça. A frente do ônibus ficou destruída e pessoas ficaram presas nas ferragens. O chefe de polícia disse que o local parecia uma "cena de guerra".

O ônibus que levava 52 pessoas, dentre elas estudantes com idades ao redor dos 12 anos de duas escolas belgas, bateu contra uma parede do túnel pouco depois das 21h (horário local) de terça-feira, numa estrada próxima à cidade suíça de Sierre, área popular por seus locais para a prática de esqui.

As autoridades ainda identificam as vítimas, disse Didier Reynders, ministro de Relações Exteriores da Bélgica. Não está claro como o acidente aconteceu, afirmou ele. "É incompreensível", disse Reynders.

O primeiro-ministro belga Elio Di Rupo disse que se trata de "um dia extremamente triste para toda a Bélgica". Ele pretende viajar para a Suíça nesta quarta-feira. O governo belga providenciava aviões para levar pais e parentes das vítimas até o local.

A polícia informou que os estudantes haviam passado os últimos dias numa viagem para esquiar e que voltavam para suas casas, nas províncias belgas de Brabant, Flanders e Limbourg.

A estrada foi fechada nas duas direções para melhorar as condições do resgate. Oito helicópteros e 12 ambulâncias levaram as vítimas para hospitais. Dezenas de bombeiros e policiais, 15 médicos e três psicólogos foram convocados para ir ao local do acidente. As informações são da Associated Press.