O motorista disse à polícia que perdeu o controle do ônibus antes de o veículo capotar em uma pequena colina. Segundo Muangsukham, 25 passageiros tiveram leves ferimentos e outros três sofreram sérias lesões.

O veículo seguia de Pattaya, uma cidade litorânea no leste da Tailândia, rumo à caverna de Krasae, em Kanchanaburi, cerca de 180 quilômetros ao oeste de Bangcoc, no momento acidente. Fonte: Associated Press.