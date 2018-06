Acidente de ônibus no Marrocos mata 16 guardas reais Pelo menos 16 guardas reais do Marrocos morreram neste sábado depois que o ônibus em que estavam saiu da estrada e caiu em um precipício de 200 metros de altura, de acordo com a agência oficial de notícias do país (MAP). O acidente ocorreu pela manhã, em uma rodovia que liga duas cidades na costa norte do Marrocos.