Acidente de ônibus no norte da Índia deixa 44 mortos

Pelo menos 44 pessoas morreram neste domingo, 1, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, quando o ônibus em que viajavam caiu de um barranco de aproximadamente 200 metros de altura, segundo a polícia local.

"Quarenta e quatro pessoas morreram no acidente, pelo menos outras três ficaram feridas e o trabalho de resgate continuará", disse Deepesh Chandra Kala, gerente do serviço local de gerenciamento de desastres. Até o momento, 20 corpos já foram removidos do local.

A Índia tem as estradas mais mortais do mundo, que registram mais de 110 mil mortes anualmente. A maioria dos acidentes é atribuída à condução imprudente, estradas mal conservadas e veículos envelhecidos./AFP e AP