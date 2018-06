Acidente de ônibus no Vietnã deixa 34 mortos

O veículo perdeu o controle, atravessou a mureta da ponte e despencou por 18 metros antes de ficar parcialmente submerso no rio Serepok, segundo um oficial local.

"Quando aconteceu o acidente, todos no ônibus estavam dormindo", relatou a um site de notícias Nguyen Van Khanh, que sobreviveu à queda. "Eu ouvi vagamente um ruído que parecia um disparo e, então, as pessoas gritaram quando o ônibus virou...eu consegui escapar por uma janela que foi quebrada por outros (passageiros)."

Equipes de resgate demoraram cerca de quatro horas para retirar os corpos do ônibus, que viajava da província de Dak Lak para a cidade Ho Chi Minh.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O Vietnã tem um dos maiores índices de fatalidade no trânsito, com mais de 11 mil mortos por ano. As informações são da Associated Press.