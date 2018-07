Acidente de trânsito deixa 18 mortos e 8 feridos na China

PEQUIM - Pelo menos 18 pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente de trânsito no qual uma caminhonete colidiu com um caminhão na região autônoma de Ningxia, no noroeste da China, informaram neste segunda-feira, 30, as autoridades locais através da agência oficial de notícias "Xinhua". O fato ocorreu na localidade de Tongxin do município de Wangtuan, especificou a fonte, acrescentando que as causas do choque ainda estão sendo investigadas.

O acidente de hoje se soma a outros dois que ocorreram no final de semana e nos quais também 18 pessoas perderam a vida e nove ficaram feridas no país com maior taxa de acidentes em estrada do mundo. Em um dos acidentes, 11 pessoas morreram e nove ficaram feridas na queda um ônibus em um aterro na província meridional de Yunnan.

No outro acidente, sete pessoas morreram quando a caminhonete na qual viajavam caiu no Rio Yang Tsé, o mais longo da Ásia. O veículo transportava oito pessoas e apenas uma delas pôde ser salva. A China é o país com mais acidentes de trânsito do mundo, que a cada ano deixam 70 mil mortos e 300 mil feridos, segundo estatísticas do Ministério da Segurança Pública.