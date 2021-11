Acidente de trânsito na Índia deixa pelo menos 18 mortos e cinco feridos

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente de trânsito no estado de Bengala, no leste da Índia, informaram fontes oficiais neste domingo, 28.

"Profundamente triste com a morte de 18 pessoas e outras 5 feridas no distrito de Nadia depois que o veículo em que viajavam colidiu com um caminhão estacionado na beira da estrada", disse o governador de Bengala, Jagdeep Dhankar, no Twitter.

Deeply pained at reported death of 18 people and 5 others injured in Nadia District after the vehicle they were travelling in collided with a truck parked on the side of road.

Expect all efforts @MamataOfficial to the family of deceased and injured. Need to promote Road Safety. — Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) November 28, 2021