Acidente de trem deixa 125 feridos em Amsterdã

HAIA - Um acidente entre dois trens ocorrido neste sábado em Amsterdã deixou 125 feridos, 56 graves e 13 em estado crítico, segundo as últimas informações da Polícia.

O acidente ocorreu por volta das 17h locais (13h de Brasília) entre a estação central de Amsterdã e a de Sloterdijk, um subúrbio da cidade, quando dois trens se chocaram por causas ainda desconhecidas.

A Companhia Ferroviária Nacional (NS) explicou que um trem rápido colidiu de frente com outro, que realizava paradas frequentes.

Um porta-voz dos bombeiros, citado pelos meios de comunicação holandeses, informou que a maioria dos feridos graves apresenta fraturas.

A evacuação dos feridos só foi finalizada às 20h locais (16h de Brasília) e demandou a participação de diversas ambulâncias e intervenção de helicópteros médicos.

Um grupo de investigadores do Ministério de Transportes se deslocou até o local para tentar descobrir as causas do acidente.