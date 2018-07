Acidente de trem deixa 125 feridos em Amsterdã Dois trens de passageiros colidiram neste sábado em Amsterdã, deixando cerca de 125 pessoas feridas. Pelo menos 13 delas estão em estado grave, de acordo com a agência de notícias Reuters. Um porta-voz da polícia de Amsterdã disse que ao menos outras 43 tiveram ferimentos sérios. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.