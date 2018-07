Um funcionário do departamento Myanma Railways afirmou neste sábado que os engenheiros estavam tentando desobstruir a ferrovia para permitir que o serviço de trens continuasse após o acidente, que ocorreu na manhã da sexta-feira, perto de Kantbalu, a cerca de 800 quilômetros ao norte de Yangon. O trem estavam viajando de Yangon para Myitkyinam, capital do Estado de Kachin. As informações são da Associated Press.