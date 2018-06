Acidente de trem deixa quatro mortos em Nova York

Spuyten Duyvil é uma enseada, onde o rio Hudson se encontra com o rio Harlem, ao norte de Manhattan. Nenhum dos vagões chegou a água, disse a porta-voz da Metro-North, Marjorie Anders.

O acidente é o segundo grande descarrilamento em um ano para Metro-North, que já teve um bom histórico de segurança. Em maio, um comboio da linha New Haven da ferrovia descarrilou perto de Bridgeport, Connecticut, e foi imediatamente atingido por outro trem, que seguia na direção oposta. O acidente deixou dezenas de feridos, vários deles em estado grave, e interrompeu o serviço no movimentado Corredor Nordeste por dias.

Em audiências perante do Conselho Nacional de Segurança do Transporte (NTSB, na sigla em inglês), em novembro, funcionários da ferrovia reconheceram deficiências na manutenção da via na área do descarrilamento Bridgeport. A Metro-North redobrou o trabalho de melhoria pista e as inspeções desde o acidente, o presidente da ferrovia, Howard Permut, disse ao NTSB.

A ferrovia não informou imediatamente a causa do acidente deste domingo. Um trem de carga transportando lixo descarrilou na Linha Hudson, em julho, também perto Spuyten Duyvil, dificultando o serviço por dias até que os vagões descarrilados pudessem ser removidos. Fonte: Dow Jones Newswire.