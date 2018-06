Acidente de trem em Buenos Aires deixa ao menos 3 mortos

Segundo a emissora de televisão TN, mais de 20 ambulâncias foram enviadas para o local do acidente, na periferia da capital. Três pessoas morreram e mais de 45 ficaram feridas informou a emissora, citando fontes do governo e sindicalistas do setor ferroviário.

Imagens mostradas pela TN e pela C5N mostram o trabalho de equipes de resgate prestando atendimento e retirando feridos dos trens.

Aparentemente, um trem de dois andares bateu contra outro que estava parado entre duas estações, por volta das 7h (horário local). O porta-voz da operadora ferroviária, Pablo Gunning, disse que há "várias fatalidades".

O líder sindical Ruben Sobrero disse aos jornalistas que estavam no local que o trem de dois andares ficou fora de serviço por seis meses antes de voltar a funcionar, pouco antes do acidente. Segundo Gunning, novos freios foram instalados na composição.

O acidente aconteceu na linha Sarmiento, a mesma que o governo retomou após um acidente que matou 51 pessoas e deixou 700 feridas por problemas de freio no ano passado. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.