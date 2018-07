Acidente de trem mata 35 pessoas no norte Ao menos 35 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas ontem quando 14 vagões de um trem no norte da Índia descarrilaram. O acidente ocorreu pouco depois do meio-dia, perto da estação de Malwa. O incidente não foi isolado. Horas mais tarde, outro trem da mesma rede saiu da via, dessa vez, segundo fontes oficiais, por causa da explosão de uma bomba. Nenhum grupo assumiu o atentado.