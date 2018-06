Acidente de trem mata ao menos 6 pessoas na Rússia

Trem ficou bastante danificado com o acidente. Foto: Ministério de Emergências/ Reuters

(Atualizada às 12h10) MOSCOU - Um trem de carga colidiu com um trem de passageiros perto de Moscou nesta terça-feira, 20, matando ao menos seis pessoas e rasgando o lado de um dos vagões.

As autoridades russas disseram que o número de mortos pode subir porque vários vagões descarrilaram. Todas as janelas e a maior parte da lateral de um vagão foram arrancadas. As imagens de uma televisão russa mostraram passageiros saindo do trem inclinado e subindo em um barranco após o acidente.

O trem saiu de Moscou e estava a caminho de Chisinau, capital da Moldávia. A colisão ocorreu por volta de 12h30 (horário local) perto da cidade de Naro-Fominsk, 55 quilômetros a sudoeste da capital russa.

A causa do acidente não foi esclarecida, mas uma investigação criminal foi aberta. "Tentamos usar um freio de emergência. Nós não conseguíamos ver nada à frente, havia muita poeira. A visibilidade era zero", disse um dos condutores do trem à agência de notícias RIA.

Um funcionário da estatal Ferrovias Russas disse que cinco pessoas morreram imediatamente e outra morreu mais tarde no hospital.

Viktor Yatsenko, funcionário do Ministério de Emergências da Rússia, havia dito em uma teleconferência televisionada com outros funcionários que 45 pessoas tinham ficado feridas, 15 gravemente.

Acidentes graves nos 85 mil quilômetros de estradas de ferro da Rússia são relativamente raros, mas críticos dizem que a infraestrutura obsoleta do transporte do país, incluindo as ferrovias, precisa urgentemente de investimento e renovação. / REUTERS