Acidente de trem na Índia mata pelo menos 19 e fere mais de 130--polícia

O acidente aconteceu no distrito de Raigad, cerca de 100 quilômetros ao sul de Mumbai, capital financeira da Índia, quando o motor e alguns dos vagões do trem saíram dos trilhos na manhã deste domingo.

O trem viajava de Diva, no subúrbio de Mumbia, para Sawantwadi, perto de Goa, localizada no litoral da Índia. A exata causa do acidente não foi conhecida.

A polícia em Raigad disse neste domingo que 19 pessoas morreram e 132 ficaram feridas.

A Konkan Railway Corporation, empresa detida pelo governo que opera a linha, colocou disse em comunicado mais cedo neste domingo que 13 pessoas morreram e que 123 ficaram feridas.

(Por Ankush Arora)