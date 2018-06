Acidente de trem na Indonésia mata ao menos sete

Segundo um porta-voz da polícia de Jacarta, Coronel Rikwanto, entre os mortos está o engenheiro do trem e um técnico, mas ainda não há informações sobre as outras vítimas. O motorista sobreviveu e está sendo tratado em um hospital.

A porta-voz do PT KAI Commuter Jabodetabek, Eva Chairanusa, disse que a colisão descarrilou partes do trem, mas não conseguiu dizer quanto tempo levaria para a equipe liberar o caminho.

A causa do acidente ainda está sendo investigada, mas segundo testemunhas citadas pela mídia online, o acidente ocorreu após um caminhão carregando combustível quebrar a estrutura de segurança da ferrovia em um cruzamento e bater no trem. O caminhão transportava 24 mil litros de gasolina.

Segundo uma porta-voz do trem, Sukendar Mulya, havia cerca de 500 pessoas no trem, que viajava de uma área residencial para o centro de Jacarta. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.