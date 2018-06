Acidente de trem no Congo mata pelo menos 63 pessoas

O acidente envolveu um trem de carga que também levava pessoas perto de Likasi, cidade mineradora entre Lubumbashi e Kolwezi, no sudeste do país, rico em cobre e cobalto.

O ministro do Interior de Katanga, Dikanga Kazadi, afirmou que "o trem estava indo muito rápido, o motorista se deparou com uma curva e teve que frear de repente, levando ao acidente".

Uma testemunha disse ter contado 37 corpos no local.

"Havia duas locomotivas e dois vagões tombados", afirmou a fonte à Reuters, pedindo anonimato.

A infraestrutura do Congo está em frangalhos depois de décadas de negligência e conflitos, e as pessoas sofrem para viajar pela vasta nação, que tem a extensão aproximada do Leste Europeu.

Mais de cem pessoas foram mortas em um acidente em 2007 envolvendo passageiros que viajavam a bordo de um trem de carga na província de Kasai Ocidential.

(Reportagem de Pete Jones e Bienvenu Bakumanya)