Acidente de trem nos EUA deixa 2 mortos

FILADÉLFIA - O descarrilamento de um trem Amtrak nos EUA deixou ao menos duas pessoas mortas e 30 feridas neste domingo, 3, ao sul da cidade da Filadélfia. O trem 89 atingiu uma retroescavadeira em Chester e descarrilou em seguida.

Um porta-voz do operador ferroviário Amtrak confirmou que o trem 89, que fazia a rota entre Nova York e Savannah (Geórgia), se chocou por volta das 8h (9h no horário de Brasília) contra a máquina de construção que estava na via.

Na parte que descarrilou viajavam 341 passageiros e sete membros da tripulação, explicou a empresa Amtrak, em um comunicado.

Segundo o senador Chuck Schumer, de Nova York, as duas pessoas que morreram eram funcionários da Amtrak – um operador da retroescavadeira e um supervisor. Schumer disse que os passageiros ficaram feridos porque destroços atingiram dois vagões após a batida.

Não estava claro se o operador estava realizando manutenção na retroescavadeira, o que costuma ser feito aos domingos pela manhã, justamente pelo movimento menor de trens.

Equipes de emergência foram enviadas ao local do acidente e os passageiros foram encaminhados a hospitais da região, segundo a companhia, acrescentando que todo o serviço de trens entre Nova York e Filadélfia foi suspenso.

Em maio do ano passado outro trem de passageiros do Amtrak, que fazia a rota entre Washington e Nova York, descarrilou na região da Filadélfia, 6 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. / AP, EFE e REUTERS